Babboe stuurt familie op reis: 'Dicteer niet dat de fiets steeds op de foto moet, anders komt het nep over'

In Amersfoort stapten ze vorige week op de fiets: Yuge en James uit Engeland. Hun twee peuters (2 en 3 jaar oud) zitten voorin. Ze gaan een tocht van ruim 600 kilometer tegemoet. De aanleiding van dit avontuur is de introductie van een nieuwe Babboe-bakfiets genaamd Slim Mountain, vertelt international brandmanager Rens Bosma. ‘Het model is niet alleen handig voor boodschappen doen of kinderen naar school brengen, ook is de fiets geschikt om lange afstanden en heuvelachtig terrein mee af te leggen. Vanuit die gedachten is het idee voor deze winactie ontstaan.’