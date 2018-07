FBTO maakt docu's over mensen die van hun huis een goudmijn maken

In de serie, ontwikkeld door Indie Amsterdam en documentairemaker Shamira Raphaëla, vertellen huiseigenaren, allen woonachtig op Kerkstraat 6 in verschillende plaatsen, hoe zij geld verdienen aan huis. In de eerste video laat Joop van Ulden zien hoe hij thuis keramische vogelhuisjes maakt.

Het is echter een uit de hand gelopen hobby; hij heeft meer vraag dan aanbod. FBTO wil aan de hand van zijn verhaal aantonen dat de voorraad van Van Ulden niet is verzekerd maar zijn hobbyspullen wel. In de video wordt doorverwezen naar de FTBO-website met verzekeringstips.