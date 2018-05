Febo brengt Toppers-publiek in beeld in live-stream vanuit de automatiek

Bij een avondje stappen in Amsterdam hoort een bezoek aan de Febo voor een lekkere, vette hap. Dit gegeven heeft de automatiek-keten opgepakt voor een bijzondere activatie. Op zaterdagavond konden Facebook gebruikers live volgens wat er gebeurde in de Febo-vestiging in de de Leidsestraat, en zondag was er een live-stream vanuit de Febo bij de Amsterdam Arena, voorafgaand het concert van de Toppers.



Door een luikje in de automatiek was via de stream een avond stappen in Amsterdam te zien door de ogen van de Febo. Van beide live-momenten werd een compilatie-film gemaakt. Met de actie zet Febo de fan centraal, in lijn met het social concept ‘De Fan van de Maand’ dat onlangs in gang werd gezet. Verantwoordelijk bureau: Natwerk