Dit simpele filmpje waarin je de sterkste merken in de loop van 18 jaar stuivertje ziet wisselen in merkwaarde, ging afgelopen week door het dak in views op Facebook, Youtube en Linkedin. Al met al bereikte de video meer dan 10 miljoen mensen. Voor vakidioten zoals wij een absolute must see waar je gebiologeerd vijf minuten van je tijd aan kunt verspillen.