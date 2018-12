Geen Nederlandse GrandPrixs bij Eurobest 2018

Nederland is met lege handen gebleven bij de toekenning van de grandprixs en speciale awards van Eurobest 2018. De oogst blijft daarmee bij 13 toegekende prijzen, drie keer goud, vier keer zilver en zes keer brons.

Nederland kent daarmee een van de mindere jaren bij Eurobest. Vorig jaar was een erg goed jaar, met 24 prijzen waaronder negen goud en vier Grand Prixs. In 2016 werden 21 Nederlandse prijzen gewonnen, waaronder een grand prix. In 2016 werden 18 awards gewonnen. Alleen 2014 was vergelijkbaar met dit jaar toen ook 13 prijzen in de wacht werden gesleept.

Frankrijk voert dit jaar de lijst aan met 70 eurobest awards, Duitsland is een goede 2e met 45 awards. UK heeft de derde plaats met 30 awards. Belgie werd 4e met 19 awards. Nederland staat op gedeelde 6e plek met Finland, Zweden en Noorwegen.

De grote winnaar van Eurobest was Rothco | Accenture Interactive, Dublin, dat werd gekozen tot bureau van het jaar. Het won 3 Grands Prixs inde categorie Creative Data, Digital Craft en Radio & Audio met de campagne ‘JFK Unsilenced’ voor Times/News UK & Ireland.