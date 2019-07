Greenpeace plaatst I amazonia-letters op oude I amsterdam-locatie

Greenpeace heeft onlangs enorme letters op de oude I amsterdam-locatie op het Amsterdamse Museumplein geplaatst. De actie heeft als doel aandacht te vragen voor het Amazone-regenwoud dat dreigt te verdwijnen. Vandaar ook dat de organisatie de I am-letters in een iets andere vorm naar het Museumplein heeft teruggebracht: de letters vormen namelijk I amazonia.

Greenpeace heeft samen met het Belgische Duval Guillame de letters laten ontwikkelen. Het bureau probeerde met deze letters in te haken op de publieke verontwaardiging, vooral onder bezoekende toeristen, die ontstond nadat de I amsterdam-letters werden weggehaald. In de campagnevideo is de boodschap te zien dat je iets pas mist als het daadwerkelijk is verdwenen. Dit was namelijk het geval bij de I amsterdam-slogan en volgens Greenpeace dreigt dit ook te gebeuren bij het Amazone-regenwoud.

‘De oorspronkelijke I amsterdam-installatie trok de aandacht van miljoenen mensen over de hele wereld’, vertelt Sigrid Deters, campagnevoerder voor bos- en biodiversiteit bij Greenpeace Nederland. ‘Door het terug te brengen in gewijzigde vorm als I amazonia, roept Greenpeace niet alleen op tot de dringende bescherming van het grootste resterende regenwoud in de wereld, maar stuurt het ook een sterke solidariteitsboodschap uit voor de inheemse bevolking en traditionele gemeenschappen die de Amazone beschermen tegen ontbossing.’

Koenraad Lefever, creatief directeur bij Duval Guillaume: ‘Verdere ontbossing van het Amazonewoud zal niet enkel een litteken vormen voor Brazilië, het zal ook de impact van een globale klimaatafbraak verhogen. Met deze actie willen we ervoor zorgen dat alle ogen opnieuw worden gericht op dit urgente probleem.’