Gun Safe Cities-campagne is schot in de roos

Per ongeluk jezelf of familielid neerschieten. Dat kan zomaar gebeuren als je een wapen niet goed opbergt. De campagne van goede doel 'Gun Safe Cities' moet Zuid-Afrikaanse inwoners daarvan bewustmaken. Het spotje is ontwikkeld door Havas Johannesburg.

‘Oh fuck, that’s me, right between the eyes’, zegt een man verschrikt in de video. Hij is samen met een groep mensen op een schietbaan. Na een tijdje knallen krijgen ze hun schietschijf te zien. Deze is echter anders dan andere: in het midden staat geen stipje, maar hun portretfoto. De boodschap: wapeneigenaren schieten vaak zichzelf of een familielid neer omdat ze hun pistool niet goed opbergen.