Hans Brouwer: ‘Onze kunst is subjectiviteit uit muziek te halen’

De data-gekte lijkt in de muzieksferen nog niet heel erg te zijn doorgedrongen. Een gelukje, volgens Brouwer. ‘In muziek zit altijd emotie, een onderbuikgevoel. Het gaat al zoveel over cijfers, met meer testen zou dat alleen maar erger worden. Dit houdt niet in dat er niet wordt getest. Muziekidentiteit wordt bijvoorbeeld wel aan een try-out onderworpen en getest op een publiek. Maar het blijft moeilijk, omdat we te maken hebben met iets wat altijd emotie oproept. ‘Bepaalde merkmuziek is bijvoorbeeld best irritant. Maar daardoor wel heel opvallend. Dus hoe ga je dat testen?’ Hierover is nog genoeg stof tot nadenken.

The Brief is een tweewekelijkse podcast over content, marketing en media. The Brief wordt gemaakt door The Agency, het contentmarketingbureau van Wayne Parker Kent. Adformatie is mediapartner van The Brief.

Lees de shownotes voor alle links.

De aflevering is ook te vinden op Soundcloud en in de iTunes-store met alle overige podcast-apps.