Stem van Rembrandt: erg mediageniek, maar wat is de toegevoegde merkwaarde?

Hebben mensen wel behoefte aan die stem? Bas Korsten, global creative lead bij J. Walter Thompson, reageert lachend: ‘De consument weet pas waar hij behoefte aan heeft totdat de producent ermee komt.’ Hij verwijst naar een vaak aangehaalde wijsheid van Henry Ford (‘Als ik had gedaan wat mijn klanten wilden, had ik een snellere koets moeten maken’) om te laten zien dat klanten geen uitvinders zijn.

Benedictus vult hem op een serieuze toon aan: ‘We hebben van tevoren geen onderzoek gedaan. Maar we merken dat het de aandacht heeft getrokken: meer dan 180 mediapublicaties, onze blog is meer dan 400 duizend keer gelezen, de projectfilm is 160 duizend keer bekeken en de tutorials 130 duizend keer. We hebben niet gemeten of de merkvoorkeur is gestegen, maar het draagt zeker bij aan onze zichtbaarheid.’