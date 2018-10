Honden moeten stress verminderen in nieuwe campagne Menzis

Het initiatief ‘Honden Tegen Stress’ moet ervoor zorgen dat mensen die zelf geen honden, willen of kunnen, hebben toch regelmatig in aanraking kunnen komen met een hond. Dit initiatief is een samenwerking tussen bedrijven en asielen.

Werknemers worden gemotiveerd om een ‘bedrijfshond’ te adopteren. Het gaat dan om een asielhond die tijdens de werkdagen fungeert als gezelschap voor de medewerkers. Op deze manier krijgen honden weer aandacht en zouden mensen zich meer ontspannen moeten voelen.

Via het online platform Menzis Samen Gezond kunnen geïnteresseerden meer informatie verkrijgen over stress. Het is ook mogelijk om een toolkit te downloaden om werkgevers en collega’s het belang van het nemen van een hond te laten inzien. De toolkit bevat onder andere een enquête en een aanvraagformulier.

De honden worden door het asiel speciaal uitgezocht op karakter en of ze goed passen bij een bedrijf met meerdere werknemers. De campagne bestaat verder uit een online documentaire, radiocommercials en online bannering.