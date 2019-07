Bedrijven haken in op omstreden bloemkool-reclame van New York Pizza

Het is veel mensen opgevallen: de plotselinge liefde van pizzabakker New York Pizza voor bloemkolen. Het bedrijf is een campagne gestart rond hun nieuwe pizzabodem die van bloemkool is gemaakt. Je kan zeggen wat je wil, maar de campagne doet wat 'ie moet doen en dat is aandacht trekken. Als reactie op de campagne bedachten verschillende bedrijven creatieve inhakers.