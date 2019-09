InsingerGilissen en BNR maken podcastserie ‘Lessen voor een rijker leven’

Private bank InsingerGilissen en BNR komen met de podcastserie ‘Lessen voor een rijker leven’. De serie is onderdeel van een geïntegreerde campagne, ontwikkeld door We Are Pi. De makers stellen dat de podcast over de figuurlijke betekenis van rijkdom gaat en dit onderwerp zal met gasten worden besproken die eerst een brief aan zichzelf schrijven. Deze brieven zijn de rode draad voor de gesprekken.

Host Thijs Lindhout gaat in de serie in gesprek met Hedy d’Ancona, Adriaan van Dis, Glenn Helder, Zarayda Groenhart, Wilco van Rooijen en Frédérique Spigt. Daarnaast zal in oktober nog een aflevering worden opgenomen met Monique van de Ven en deze aflevering zal in december live gaan.

Vandaag zullen de afleveringen met Zarayda Groenhart en Adriaan van Dis verschijnen. Verder zal eens per twee weken een nieuwe aflevering worden gedeeld. Voor de podcastserie is ook een reeks foto’s en video’s ontwikkeld in samenwerking met Bill Tanaka. Het beeldmateriaal toont de podcastgasten en de jongere versie van hen.

BNR is als redactioneel partner verbonden aan de podcastserie en deze kan worden beluisterd via Itunes, SoundCloud, Spotify en via de websites van InsingerGilissen en BNR.