Klaverblad spoort aan tuinen te vergroenen tegen wateroverlast

De aftrap voor de campagne vond plaats in de Steenstraat in Spijk. Hier heeft Klaverblad samen met de gemeente Zevenaar en de organisatie Operatie Steenbreek in betegelde voortuinen groen aangelegd. De campagne wordt verder uitgerold via tv, social, website, PR en een samenwerking met Intratuin.

De campagne bestaat uit drie fases met een focus op informatie, inspiratie en activatie. In de eerste fase wordt het publiek geïnformeerd over de gevolgen van extreem weer door middel van berichten via social media, online video’s, een nieuwsbrief naar klanten en de commercial ‘Calamiteiten’. Via een online platform is het mogelijk om verschillende blogs te lezen en een video te bekijken met meteoroloog Diana Woei.

Fase twee richt zich op inspireren, waarbij Klaverblad tegels gaat vervangen om zo de gevolgen van extreem weer te verkleinen. In de derde fase worden Nederlanders aangespoord zelf aan de slag te gaan.