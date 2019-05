M line lanceert commercial met Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden

M line komt, in aanloop naar het WK Voetbal in Frankrijk, met een nieuwe tv-commercial waarin een hoofdrol is weggelegd voor Shanice van de Sande. In de commercial is te zien hoe Van de Sande haar dromen probeert na te jagen.

Het verschil tussen dag en nacht wordt duidelijk gemaakt in de video. Te zien is hoe je overdag geconfronteerd kunt worden met tegenslag. Dat geldt ook voor een jongere versie van Van de Sande uit 2004, zoals te zien is in de commercial. Echter, je kunt ontsnappen aan die tegenslag via de nacht door te dromen.

En die dromen zijn voor de voetbalster werkelijkheid geworden. ‘Laat ze zien wat je in de nacht hebt bedacht’, klinkt het aan het einde van de commercial, tevens de titel. Volgens M line is de nacht dan ook cruciaal om ambities te realiseren.

Het is overigens niet de eerste keer dat de beddenfabrikant het belang van de nacht, of slaap in het algemeen, aanstipt in een commercial met een Nederlandse topsporter. Zo verscheen schaatser Kjeld Nuis al in een commercial van M line.

De campagne met Shanice van de Sande is gemaakt door sportmarketingbureau Triple Double in samenwerking met Mønaerk Creative Studio. Bekijk hieronder de commercial met Kjeld Nuis: