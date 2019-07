Marie-Stella-Maris viert 1 miljoen euro aan donaties met nieuwe campagne

Marie-Stella-Maris lanceert de nieuwe campagne ‘Cheers To One Million’ om te vieren dat er nu 1 miljoen euro aan donaties is binnengehaald. Het lifestylemerk heeft als doel dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater.

De campagne is ontwikkeld door Lemon Scented Tea, waarbij is samengewerkt met productiemaatschappij DPPLR en regisseur Maarten Groen. Er is een nieuwe verpakking ontwikkeld, fotografie voor de brandstore en drie films voor onder andere social media.

‘De campagne ‘Cheers To One Million’ is enerzijds een viering van een indrukwekkende mijlpaal: er is al een miljoen euro gedoneerd’, vertelt Josha Jansen, Marketing & Communications Manager bij Marie-Stella-Maris. ‘Anderzijds is het een ode aan ‘the caring people’, de mensen die hebben bijgedragen aan het behalen van die één miljoen euro.’

Tim ten Dam, creatief bij Lemon Scented Tea: ‘In de serie van drie films, elk gericht op een andere productcategorie, geven de hoofdpersonen hun eigen draai aan Nederlandse en Engelse gezegden over water, waarin water opvallend vanzelfsprekend is.’