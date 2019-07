Maurten blurt gezichten van atleten om schending andere sponsorcontracten te voorkomen

Maurten lanceert een campagne waarin verschillende atleten uit diverse disciplines te zien zijn. Het enige wat niet goed zichtbaar is, zijn hun hoofden. Het sportvoedingsmerk heeft hun gezichten namelijk geblurd.

Grote atleten als Mo Farah, Eliud Kipchoge, Mary Keitany en Jan Frodeno maken gebruik van Maurten-producten. Er zijn echter ook veel sporters die Maurten onofficieel gebruiken, omdat deze atleten worden gesponsord door grotere sportvoedingsmerken.

‘Veel atleten gebruiken onze producten buiten het zicht van de camera, omdat ze officieel worden gesponsord door een ander groot merk’, vertelt Philip Ahlqwist, Head of Brand van Maurten. Dit geldt voor atleten uit de wielersport, maar ook voor professionele sporters uit het triatlon en ultralopen. ‘Waar de meeste merken teleurgesteld zouden zijn, wanneer hun product niet alle mogelijke aandacht krijgt, zijn wij dat niet. Wij willen atleten en hun prestaties op de eerste plaats zetten. Om dit te bewijzen komen we met Maurten Unofficial.’

Deze nieuwe productlijn wordt uitgebracht zonder logo’s of elke andere uiting die moet verklappen dat het om het merk Maurten gaat. De Maurten Unofficial-producten zijn online verkrijgbaar en in vijftien geselecteerde winkels wereldwijd. De campagne is ontwikkeld door het bureau Åkestam Holst, Halal is verantwoordelijk voor de productie van de film. De regie lag in handen van Madja Amin.