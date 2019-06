McDonald’s biedt Spotify-afspeellijsten aan door frietjes te scannen

McDonald’s doet een poging om gasten van de Latijns-Amerikaanse vestigingen een extra beleving te bieden. De keten komt namelijk met Spotify-afspeellijsten en deze lijsten kunnen worden geopend door frietjes te scannen met de app van de streamingsdienst.

De frietjes moeten op het dienblad worden geplaatst waar balken van verschillende formaten zichtbaar zijn. Het kan dan gebeuren dat er een stukje van een frietje moet worden afgebeten om zo te kunnen passen in de vorm. Met de Spotify-app kan het dienblad worden gescand. De frietjes vormen namelijk een karakteristieke Spotify-scancode.

De app leidt de gebruiker naar het account FriesList waar afspeellijsten als My Fries Are Over, They Stole My Fries en Keep Calm and Eat Fries zijn te beluisteren. De campagne is ontwikkeld door het bureau DPZ&T uit São Paolo in samenwerking met Leo Burnett Colombia en soundproducer Lucha Libre.