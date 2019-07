Mercedes-Benz lanceert internationale campagne voor Actros-trucks

De Fuel Duel-test maakt het mogelijk voor transportondernemers om het brandstofverbruik van hun eigen vloot te vergelijken met de Mercedes-Benz Actros. Nu wil het merk voortbouwen op het Fuel Duel-concept met een nieuwe campagne. Als onderdeel van deze campagne mogen Nederlandse transportondernemers twee weken lang gratis gebruik maken van een Mercedes-Benz Actros-truck. Op deze manier kunnen ondernemers de vrachtwagen makkelijk vergelijken met voertuigen uit hun eigen wagenpark.

Boordcomputersysteem Fleetboard moet ervoor zorgen dat alle data worden bijgehouden. Mercedes-Benz is – als vanzelfsprekend – vooraf van mening dat het zeer waarschijnlijk is dat de Actros-truck zuiniger is dan de meeste andere trucks. Daimler, waar Mercedes-Benz onder valt, heeft MCR Reclamebureau uit Den Haag gekozen om de introductiecampagne internationaal uit te rollen in 28 landen en 22 talen. Bij deze campagne heeft het bureau het concept ‘Go the extra mile’ ontwikkeld en uitgewerkt in onder andere een logo, voertuigbestickering, website, content en animatie. De animatie is ontwikkeld met Lukkien.