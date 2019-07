Nederlandse Loterij vertelt verhaal over veteraan die nu para-atleet is

Opvallend is dat de campagne qua productie simpel is. Het filmpje bestaat uit twee foto’s en alleen het eind bevat bewegend beeld. Deze keuze is niet gemaakt om kosten te besparen maar om het verhaal zo simpel mogelijk te vertellen, laat Darre van Dijk, CCO bij TBWA\Neboko, weten. 'Het idee is gebaseerd op twee foto’s: het diepte- en hoogtepunt in Edwins leven. Het contrast werkt heel goed. Je leeft eerst mee met wat er met hem is gebeurd en we eindigen met een inspirerende boodschap.'

Aan het eind van deze week lanceert Nederlandse Loterij een mini-documentaire over De Wolf. Ook gaat het merk meer personen een podium geven om hun verhaal te vertellen. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe afleveringen komen.