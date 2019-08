New Balance vertelt indrukwekkend jeugdverhaal van Liverpool-voetballer Sadio Mané

New Balance Football komt met de nieuwe campagne ‘#Unreal’, waarin een hoofdrol is weggelegd voor Liverpool FC-aanvaller Sadio Mané. New Balance is overigens de kledingleverancier van de Engelse voetbalclub.

In de video zijn verschillende jongeren en Mané zelf te zien die het indrukwekkende verhaal van de voetbalster vertellen. De campagne toont hoe Mané op 15-jarige leeftijd in zijn eentje de oversteek maakte vanuit zijn thuisland Senegal naar Frankrijk.

De voetballer maakte deze reis in de hoop zijn eerste professionele contract binnen te slepen. Mané kwam op proef in een voor hem vreemd land en continent en hij verscheen ook nog eens noodgedwongen met versleten oude schoenen en kleding.

De uitingen worden verspreid via de socialkanalen van de voetballer en New Ballance Football. Het kledingmerk stelt dat het hoopt met deze campagne jongeren te inspireren. De campagne is ontwikkeld door het bureau Zak.