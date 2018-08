Niet iedereen waardeert de sneeuwstunt van CoolBest

De meningen op social media zijn verdeeld; sommigen vinden het ludieke actie, anderen zetten vraagtekens bij de stunt. De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant kon de actie niet waarderen.

Marco van der Wel, Statenlid voor Partij voor de Dieren, laat aan Omroep Brabant weten dat hij het onbegrijpelijk vindt dat er echt sneeuw is gebruikt. 'We roepen iedereen op om bewust met water om te gaan, dan moet je een waterslurpend evenement niet toestaan. Bovendien kost het maken van de sneeuw ook nog eens veel energie. Dit is onnozel in een tijd waarin we de klimaatdoelstellingen moeten halen', benadrukt hij.