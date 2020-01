Nieuwe overheidscampagne van DOT: wijs (maar vooral onbezorgd) op reis

DOT is een van de vijf partijen die eind 2018 na een Europese aanbesteding werden geselecteerd om te mogen pitchen op overheidscampagnes – tot nu toe won het 11 van de 24 ‘mini-competities’.

De gezamenlijke campagne voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane Wijs op Reis is gericht op de Nederlandse reiziger – of de ‘homo sapiens travelaris’, zoals de voice-over hem/haar noemt in de commercials. De twee overheidsinstanties voeren al langer bewustwordingscampagnes over reizen naar het buitenland, nu worden de krachten gebundeld en staat alle reisinformatie voortaan op één website: Wijs op Reis.

Een onbezorgde vakantie

Meer specifiek heeft de campagne 'tot doel mensen met een "promotiefocus" te bereiken. Een doelgroep die zich over het algemeen minder goed voorbereid en zich meer aangesproken voelt door communicatie die gaat over wat een goede voorbereiding kan opleveren, namelijk “een onbezorgde vakantie”, dan over de mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen tijdens een reis', aldus Joris van Amerom, managing partner van Open Now.

'Via verschillende kanalen (TV, radio en online) worden positieve emoties die bij een reis horen, gekoppeld aan een goede voorbereiding zodat er een positieve associatie ontstaat.'

De oplettende luisteraar hoort na 43 jaar ook weer eens de stem van Kees van Kooten in een commercial, die de reizende mens beschouwt en advies geeft.

