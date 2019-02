Overheidscampagne tegen huiselijk geweld laat 'trendbreuk' zien

Toch leert de praktijk dat familieleden het moeilijk vinden om elkaar op dit soort gedrag aan te spreken. Waarom hebben jullie een zus in de hoofdrol? Peeters: ‘Wij hebben twee spotjes gemaakt. In de ene speelt een zus de hoofdrol en in de ander de buurman die een pakketje bezorgt. Op deze manier willen we identificatie bij de kijker vergroten.’



Publicis Groupe werkt nu drie jaar voor de overheid op dit thema. Deze campagne is het eerste resultaat van de nieuwe strategie om huiselijk geweld aan te kaarten. Het filmpje met de buurman - te zien hieronder - verschijnt later op televisie.



De nadruk in de campagne komt in eerste instantie op kindermishandeling te liggen. Later dit jaar komen ook ouderenmishandeling en partnergeweld aan bod.