Daan van Dam (R/GA Portland): 'We zijn allemaal kijkdieren'

Deze week is Daan van Dam (DVD), Associate Creative Director op Nike bij R/GA Portland, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

DVD over zijn week: 'Ik ben een kijkdier, jij bent een kijkdier, wij zijn kijkdieren. We leven naast onze fysieke werkelijkheid in de virtuele wereld van de beelden. Dagelijks consumeren we ontelbaar veel beelden: gepost door je vrienden, gepushed door je favoriete merken of door je strot geprogrammeerd door de algoritme golf waar je op zit.

Mijn thema voor deze week is EYE CANDY (visuals that are superficially attractive and entertaining but intellectually undemanding). Ik zal onder andere delen wat mijn dagelijkse go-to plek is voor visuele inspiratie. Van welke fotografen ik momenteel geen genoeg kan krijgen. En hoe een artiest door anders te kijken naar viral beelden zelf internet-famous werd.'

Hier DVD's 5 bijdragen:

1. Are.na

'Tot Mei 2017 was FFFFOUND.com voor mij de plek voor het verzamelen en delen van beeldend research/referenties op het gebied van design, kunst, architectuur en fotografie. Jarenlang gebruikte ik het "visuele sociale netwerk" met vele anderen, tot plots de stekker uit het platform was getrokken. Weg beeldbank. Na een jaar rondzwerven op veelal Tumblr’s, Pinterest en net niet-blogs werd ik er door mijn oud-creatieve partner Bas van de Poel op geattendeerd eens op Are.na te kijken. Een wereld ging voor me open. Eindelijk vond ik een soortgelijk platform als FFFFOUND!, maar dan beter.

Are.na is een netwerk waar artdirectors, schrijvers, fotografen, architecten en andere creatieve geesten inspiratie (blocks) kan bewaren en categoriseren (channels). Het categoriseren van je inspiratie is wat Are.na handiger maakt dan FFFFOUND!. Met Are.na kan je bijvoorbeeld een gesloten moodboard channel creëren waar je je peers voor kan uitnodigen om daaraan bij te dragen. Ook kan je specifieke channels volgen van creatieven die je aanspreken. Zo kan je een kijkje nemen in de visuele research van designers als Eric Hu (ex design director SSENSE en Nike Sportswear). Lang verhaal kort. Creatieve vrienden, er is leven na FFFFOUND!'