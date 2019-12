Specialist in humoristische commercials over beïnvloeding via TV

Deze week is Miron Bilski*, een internationaal opererende comedy regisseur ('with more than 350 commercial films under his belt'), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Miron over zijn week: 'Er is al veel geschreven over ons vak en wat mij fascineert, is welke reclame-uiting (koop)gedrag kan beïnvloeden en welke niet. Daarom staat mijn week in het teken van influencing.

Reclame heeft invloed op het koopgedrag van ongeveer 90% van de consumenten - althans, 10% zegt dat die niet wordt beïnvloed door reclame. Door TV-reclames worden de meeste consumenten beïnvloed, omdat een TV-reclame de meeste impact heeft. Consumenten weten ook dat TV-reclames maken een aardig dure aangelegenheid is en nemen een merk dat TV reclames maakt en zijn marketing serieuzer dan merken die dat niet doen.

Hoe werkt het influencen via een TV-reclame dan? Door filmische en visuele elementen toe te voegen aan de boodschap van de adverteerder breng je visueel iets tot leven, en dat heeft een grotere kans om een emotionele connectie met de consument te maken. Het is geen rocket science...

Zelf specialiseer ik me in humoristische commercials. Dat heb ik bewust gedaan. Humor is een lastige. Het is best moeilijk om een grappige reclame te maken, die niet geforceerd overkomt. Anderzijds ben ik er heilig van overtuigd dat een consument eerder en meer aandacht geeft aan een grappige commercial. Met een glimlach creëer je stopping power en een emotionele connectie tussen het verhaal en de kijker. Op deze manier stelt de kijker zich open to be influenced.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Een gedurfde reclame, die met wrange humor taboes doorbreekt

'Deze video, gemaakt ter promotie van een erotisch festival in Barcelona, kijkt kritisch naar de Spaanse maatschappij. Een gedurfde reclame, die met wrange humor taboes doorbreekt. Niet op seksueel gebied, maar op zo'n manier dat ze maatschappelijke schijnheiligheid aan de kaak stelt. Je gaat nadenken over die hypocrisie enerzijds, anderzijds creëert de film interesse voor het festival.'