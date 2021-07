De reclamehumor (en vrienden) van Ruben van der Meer

Deze week was Ruben van der Meer, acteur/comedian en medeoprichter van branded content bureau HUATV (samen met Frank Valies), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Behalve dat hij zelf ook werk voor adverteerders maakt, speelde hij in het verleden in de reclameklassieker 'Nu even niet!' voor Cup-a-Soup en is hij sinds dit jaar onder meer 'brand ambassador' voor Duyvis. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

De rode draad: onvergetelijk karakters.

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. 'En dat laatste, daar zit ‘m de kracht in. Die knulligheid'

'Deze "inclusieve" commercial - zie hieronder - voor Red House Furniture is en blijft heerlijk om naar te kijken. Ik wordt er nog elke keer blij van. Het is zo grappig en zo knullig. En dat laatste, daar zit ‘m de kracht in. Die knulligheid. Daar hebben de makers, de twee zangers, zo goed gebruik van gemaakt, dat het gewoon lief en aandoenlijk wordt. Ze hebben meer van dit soort commercials gemaakt, maar dit is nog altijd de beste.

Toen ik HUATV opzette (Hier Uw Advertentie TV), een YouTube-kanaal waar ik in ieder geval kon doen waar ik zin in had en wat er in me opkwam - soms met een adverteerder, vaak ook niet -, was één van de eerste filmpjes die ik maakte er eentje met een advertentie erin. Daarin had de eigenaar van in dit geval Happy Parking een cameo en één regel tekst. Gelukkig was het één regel, anders hadden we daar nu nog gestaan (zie hier vanaf 3 minuut 46).'