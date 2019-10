Sophie te Pas selecteert favoriete werk uit APAC-regio: 'Veel reclame daar is geïnjecteerd met humor'

5. Zuid-Korea - ‘De speelfilm waarvoor mensen in Cannes tíjdens de film spontaan klapten, tweemaal zelfs’

‘Om de werkweek met een knal af te sluiten, heb ik gekozen voor een film met een flinke portie zwarte humor. De film Parasite is geniaal; het zit zo slim in elkaar en linkt met het echte leven in Korea waarin de rijken letterlijk hoger leven dan de minder welvarende bevolking. Het verhaal gaat over twee families (waar kinderen nog tot late leeftijd bij hun ouders wonen, vanwege de hoge huurprijzen of omdat ze nog ongehuwd zijn) met zeer verschillende levens die samenkomen – met alle ‘twists’ vandien. Een recensent* schreef: ‘You keep expecting Parasite to turn into one thing, but it keeps turning into something else. It mutates, like a real parasite trying to hang on to its host.’ Parasite was dit jaar winnaar van de Palme d'Or in Cannes en is nu te zien in de bioscoop!’

*) Bong Joon-ho’s Parasite Is a Nerve-Racking Masterpiece ('The film received spontaneous, rapturous bursts of applause not just at the end of its critics’ screening, but also in the middle of it. Twice. Which is itself funny because the movie is not a crowd-pleaser, and the plot developments we were applauding were, in fact, remarkably twisted.')