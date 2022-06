De tranen (van geluk) van Thomas Rijsman

Deze week was Thomas Rijsman, editor-in-chief 433Studios, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Rijsman over zijn week: '433 heeft wereldwijd het grootste voetbalplatform op Instagram, met ruim 50 miljoen volgers. En dat aantal blijft maar groeien. Ik ben nu bijna een jaar eindredacteur van 433Studios, waarmee we ons richten op het vertellen van voetbalverhalen, in de vorm van onder meer series en documentaires, voor externe partijen of als aanvulling op de snelle, vermakelijke en positieve voetbalcontent van 433.

Wat mijzelf betreft: ik ben een onvervalste Amerikanofiel en sinds mijn vroege jeugd – we hebben het over de jaren tachtig en negentig – ook heel erg gevormd door de Verenigde Staten. Als peuter woonde ik er al even, omdat mijn vader een les gaf aan de University of North Carolina, je weet wel: de universiteit waar Michael Jordan ooit basketbal speelde. Niet dat ik me ook maar iets van die periode herinner, maar toch: misschien is de Amerikaan in mij toen aangewakkerd.

Mijn ouders gingen iedere Thanksgiving bij Amerikaanse vrienden op bezoek en kwamen dan terug met cadeaus, meestal sneakers en petjes van Amerikaanse profteams die in Nederland niet of moeilijk verkrijgbaar waren. In die vormende fase heb ik me door de Amerikaanse sportbeleving – zoals die destijds via televisie, films, muziek en printmedia tot ons kwam – letterlijk laten betoveren.

Het gevoel dat sport niet alleen een metafoor is voor het leven maar zelfs larger than life, is toen in mij getreden en is daar altijd blijven zitten. Daarom toets ik alle sportcontent – ik haat het woord, maar vooruit – aan één ding: wekt het emoties op? En dan het liefst: tranen van geluk om wat je zojuist hebt mogen aanschouwen. Bij al mijn inspiratiebronnen heb ik tranen geplengd. Meer dan één keer zelfs. Daar gaat mijn week over.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Sirius van The Alan Parsons Project

'Als tiener was ik gek van de NBA en keek ik dezelfde VHS-videobanden met wedstrijden en highlight shows eindeloos vaak terug. Eén opname in het bijzonder: het begin van een play off wedstrijd tussen de Phoenix Suns en ik denk de Chicago Bulls. Het ging me niet zozeer om de wedstrijd zelf – gek genoeg was ik meer fan van Charles Barkley dan Michael Jordan – maar met name om de sfeer die in het stadion werd neergezet met een enigmatisch repeterende gitaar riff. Bij de entree van de spelers werd die langzaam opgebouwd tot een bombastische orkaan van geluid. De pingelende gitaar blijft echter de hele tijd doorklinken.

Dat nummer is voor mij de maatstaf der dingen geworden als het om sportbeleving gaat. Het heeft alles in zich. De gevoelige opbouw, ondanks een onvervalste rock sound die meteen doorklinkt. Het geduld, het uitstel van verlangen en dan de perfect getimede opbouw van het tempo, zonder dat het ook maar ergens uit de bocht vliegt; de adrenaline bouwt zich op naar een tipping point. Of je nou speler of fan bent: na deze intro ben je helemaal pumped and ready voor de wedstrijd.”

Ik leerde het nummer kennen in een tijd zonder internet. Als je nu een Google deep dive doet kom je er achter dat het instrumentale nummer uit 1982 komt, geschreven is door de Britse popband The Alan Parsons Project, Sirius heet en sinds 1992 tot de dag van vandaag door de Chicago Bulls wordt gebruikt als het openingsnummer als de spelers aan het publiek worden gepresenteerd. Maar ook talloze anders proffesionele en universiteitsteams, waaronder de Phoenix Suns dus, gebruikten het opzweperige nummer. Aflevering 1 van de Last Dance – de in 2020 verschenen docuserie op Netflix over Michael Jordan – sluit er ook mee af. Het blijkt een tijdloos nummer dat door generaties heen sportliefhebbers het kippenvel over de rug doet laten lopen.'

The Alan Parsons Project - Sirius (Original)