Rijksoverheid grootste kanshebber in business categorieën The Best Social Awards

De Rijksoverheid heeft als opdrachtgever onder meer nominaties op zak voor hun samenwerking met rapper Donnie in de categorie Beste Influencercampagne en voor de #Doeslief campagne van Sire. In het kielzog van de Rijksoverheid volgen Bol.com, Albert Heijn en NS. In dertien categorieën zijn in totaal 64 campagnes en personen genomineerd.

Dept en Blauw Gras (6 keer), GoSpooky (4 keer) en TBWA (3 keer) zijn dit jaar de bureau’s met de meeste nominaties. Het is de zesde keer dat The Best Social Awards worden toegekend . De jurering is opgesplitst in twee categorieën: business - de zakelijke variant van The Best Social Awards - en audience, waarbij het publiek stemt op zijn favorieten.

De uitreiking van de Business Awards vindt plaats op 12 juni. Hierbij zijn dit jaar zijn dit jaar drie nieuwe categorieën: Beste Augmented Reality, Beste Post van het Jaar en Beste Positive Impact. Op 13 juni worden de prijzen uitgereikt voor de publiekscategorieën.

Zie hier voor meer informatie, stemmen en een overzicht van alle genomineerden.