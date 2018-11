SodaStream geeft 'zeedieren een stem', een schildpad krijgt die van Rod Stewart

Geen merk dat zichzelf zo positioneert met iets wat het niet is. Sodastream bouwt zijn campagne volledig op rond de boodschap dat het niet zorgt voor plastic wegwerpflesjes. En heeft daar opnieuw de nodige starpower voor ingezet. Rod Stewart als zeeschildpad zingt samen met een koor op een plastic-afvalberg ‘Now is the Time for Change’