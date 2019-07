Swiss Sense focust op mens in plaats van bed met nieuwe campagne

Swiss Sense lanceert een nieuwe campagne met de pay-off ‘For. Every. Body.’, waarmee het beddenmerk niet bedden in de spotlights zet, maar mensen. De campagne is ontwikkeld door Megawatt Advertising.

In de video is te zien hoe ieder mens kan verschillen van elkaar. Terwijl de ene een dromer is, is de ander weer een ochtendmens. Vandaar ook dat er voor ieder persoon een ander bed zou moeten zijn, volgens Swiss Sense. Het merk doet de belofte dat er voor elke consument een bed is dat op zijn of haar lijf is geschreven. Er kan namelijk een bed naar wens worden samengesteld, waarbij keuze is uit verschillende onderdelen.

‘We gaan de slaapkamer uit en richten ons op herkenbare momenten uit het leven van mensen’, vertelt Martine Ansems, marketingcommunicatie-manager bij Swiss Sense. ‘Gevoelens als vrijheid, liefde en vriendschap vertalen we in onze tv-campagne in beelden.’

Simon Coolen, creative director bij Megawatt Advertising, vertelt dat de keuze om in te zoom op de mens, in plaats van het bed, een logische is. ‘Geen mens is hetzelfde, iedereen wil een bed dat goed bij hem of haar past. In deze hectische wereld, is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en dan gun je jezelf een goede nachtrust.’