Tien supporters strijden om plekje in commercial van PSV-sponsor energiedirect.nl

Energiedirect.nl is op zoek naar ‘de stem van PSV’, wat inhoudt dat een PSV-fan een plekje krijgt in de nieuwe commercial van de energieleverancier. Honderd aanmeldingen kwamen binnen voor de audities. Uiteindelijk is de lijst ingekort en zijn er tien finalisten aangewezen, nadat deelnemers afgelopen zaterdag in het Philips Stadion het eerste couplet van het PSV-clublied ten gehore hebben gebracht aan de jury.

De auditieronde trok PSV-supporters uit het hele land, van acht tot zeventig jaar. Aankomende zaterdag (24 augustus) zullen de tien finalisten in het thuishonk van PSV nogmaals hun zangkunsten etaleren. De winnaar zal uiteindelijk vanaf 22 september te zien zijn in de tv-commercial van energiedirect.nl, op de schermen van het Philips Stadion en op Fox Sports.