Trump speelt hoofdrol in deze maffe commercial van McDonalds

De video van Donald Trump die een fastfood menu serveert aan topsporters, ging deze week viral. In het filmpje zien we de spelers van de Clemson Tigers langs een tafel vol met Big Mac’s, Wendy’s en pizza’s schuiven. Vanwege de shutdown zijn veel medewerkers van het Witte Huis met verlof gestuurd, waaronder de koks. En hij wilde de sporters toch iets voorzetten.

Fastfood bestellen was volgens Trump de beste oplossing. Iedereen houdt tenslotte van patat, pizza’s en hamburger, nietwaar? Dat een dergelijk buffet wellicht niet goed past in een uitgebalanceerd topsportdieet, was de Amerikaanse president kennelijk even ontgaan.

Naar aanleiding van deze beelden dook ook weer een oude tv-commercial van McDonalds op die laat zien dat Trumps voorliefde voor fastfood niet van vandaag of gisteren is. In 2002 prijst de toenmalige zakenman een hamburger aan die voor een dollar te koop is. Hoe doe je dat? Ik heb veel grote deals gesloten, maar dit is heel bijzonder', zegt hij tegen de pop Grimace. Een bijzonder reclame, zeker als je bedenkt dat de hoofdrolspeler nu de machtigste man ter wereld is.