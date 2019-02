Steeds meer sterren in veiligheidsvideo's, ook Turkish Airlines doet mee

In de tweede video spelen dan ook personages uit The Lego Movie 2. De kijker krijgt van Wonder Woman, Robin en Superman belangrijke vliegtips.

Wie denkt dat zo'n video arbeidsintensief is, heeft het bij het rechte eind: Turkish Airlines had maar liefst 979 dagen nodig om met 24 duizend lego-blokjes het spotje te maken. In totaal zijn er 11 verschillende versies gemaakt, zowel in het Engels als Turks, voor elk type toestel.