Veelbekroonde KPN-campagne Evert_45 nu ook als film

Yvette Belt, directeur Marketing Communiatie van KPN, verwacht op deze manier een nieuwe groep jongeren te bereiken die twee jaar geleden nog te jong waren om de vlogs te zien. ‘Doordat het nu een lopend verhaal is, is de beleving weer heel anders, ook voor kinderen die de vlogs van Evert_45 destijds hebben gevolgd. Bovendien kunnen ze het verhaal nu in één keer bekijken. Dat geeft een heel andere dynamiek, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het educatieve doel van de serie overeind blijft.’

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondersteunt het project van Evert_45. Directeur Jan van Kooten: ‘Het Nationaal Comité is enthousiast over dit soort vernieuwende manieren waarmee de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog onder jongeren wordt bevorderd.’



Grote shock

Maurits van Brakel, die de rol van Evert vertolkte, stond versteld van de impact die de vlogserie heeft. Hij vertelt: ‘Het was echt een hele grote shock. Ik had natuurlijk wel een beetje gehoopt dat we veel mensen zouden bereiken, maar dit had ik zelf ook niet verwacht.’ De jonge acteur kreeg de afgelopen twee jaar veel positieve reacties van bekenden en onbekenden. “Soms werd ik zelfs op straat aangesproken, van ‘Hé, jij hebt toch je eigen YouTube-kanaal?’. Mensen dachten echt dat ik Evert was.’

Maurits, die inmiddels 15 jaar is, merkt dat de Tweede Wereldoorlog steeds minder leeft onder zijn generatie: ‘Nog maar weinig klasgenoten hebben opa’s en oma’s die de oorlog hebben meegemaakt. Je merkt dat er rond 4 en 5 mei wel meer over wordt gesproken, ook in de klas.”



Filmpremière 3 mei

Evert_45 gaat komende vrijdag (3 mei) in première in Hilversum en Arnhem. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Gratis kaarten voor Hilversum zijn hier te bestellen en voor Arnhem hier (code: gekopkpn). Voor de jongeren die niet bij de première kunnen zijn of die het verhaal graag nog een keer willen zien, is de film vanaf vrijdag ook te zien op YouTubekanaal Evert_45 en via kanaal 23 van KPN.