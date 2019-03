Verkade maakt eerste commercial voor McVitie's: 'In Nederland doen we het radicaal anders'

De uitgangspositie van McVitie's in Engeland is radicaal anders dan hier in Nederland, zegt Spits-Sarican. 'In Engeland heeft het merk een lange geschiedenis; mensen hebben er herinneringen en associaties bij. Hier in Nederland zijn we het merk net aan het introduceren. De uitdagingen en doelstellingen zijn dan ook anders: we moeten merkbekendheid opbouwen. Mensen moeten McVitie's eerst leren kennen en ontdekken dat het lekkere koekjes zijn.'

Volgens Spits-Sarican zijn de Engelse campagnes een voorbeeld van purpose driven marketing. Met als doel om dit 'volwassen merk' meer een rol binnen de Britse samenleving te geven. McVitie's heeft in Engeland dan ook de slogan: 'Sweeter together'. De campagne 'Crane' van bureau Grey is een voorbeeld. Het spotje gaat over een kraanbestuurder die letterlijk en figuurlijk een grote afstand met zijn collega's voelt. Totdat ze de kraan gebruiken om koekjes naar hem te sturen.