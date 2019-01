Viral van de week: De toekomst van ons voedsel

Hoe ziet de toekomst van ons voedsel eruit? Kunnen we met 10 miljard wereldburgers alle monden nog wel voeden? Dit filmpje geeft een interessant inzicht in vertical farming, een methode om gewassen en groenten te verbouwen met veel minder water dan tot nu toe. AeroFarms - een onderneming die wordt gefund door Kimbal Musk, inderdaad de broer van... - is een van de voorlopers op dit gebied. Deze video, waarin wordt uitgelegd hoe de techniek werkt en wat er allemaal mogelijk is, is inmiddels ruim 5 miljoen keer bekeken.