Waarschijnlijk verwacht u dat we over de veelbesproken Gilette commercial schrijven, maar die open deur willen we niet intrappen. Liever speuren we wat verder naar andere pareltjes op het web en zo vonden we deze: Volgend jaar gaat een commercieel ruimteschip van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, de ruimte in. De branded video over wie deze gaat bemannen, werd in een week 600 duizend keer bekeken. Van wie gaat de ultieme jongensdroom in vervulling?