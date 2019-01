Deze video kan je bijna niet gemist hebben. Briljant in zijn simpelheid. Gemaakt door StudioYes (had een adverteerder dit ook aangedurfd?) om mensen te werven voor het bureau. De film ging al snel viral met miljoenen views en stond op LadBible, DailyMail en Metro. De eindkaart met als titel 'fed up of your job too?' maakt het compleet.