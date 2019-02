Een varken is ongeveer net zo intelligent als een 4-jarig kind. Toch vinden we het geen probleem om deze slimme dieren op te sluiten in krappe hokken waarin ze nauwelijks kunnen bewegen. Hoe lang houdt een mens het vol als ze dezelfde ervaring ondergaan? Spoiler alert: Niet lang. Op Facebook gaat deze film momenteel door het dak. Daarom kiezen we hem als viral van de week.