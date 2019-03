Carrie Bradshaw is niet de eerste aan wie je denkt bij het woord bier. Toch komt Stella Artois met een campagne waarin de Sex and the City-ster schittert. Idee achter de film is te promoten dat voor elk biertje dat verkocht wordt, het biermerk een maand voor schoon drinkwater zorgt. Het levert in elk geval 1 miljoen kijkers op. Of die allemaal hartje doelgroep zijn, betwisten wij.