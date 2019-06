De Million Dollar Shave Club (vorig jaar overgenomen door Unilever, hernoemd tot Dollar Shave Club) is terug! Ooit beroemd geworden met deze viral der virals, maar ook deze vaderdaginhaker van ze is zeker niet onaardig. Of zoals een van de reacties op Youtube mooi verwoordt: 'Now this what I call a commercial. People being THEMSELVES and a company not shaming them for it!!!'