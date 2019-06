Viral van de week: Corona beats plastic!

Plastic in de oceanen is een wereldwijd probleem. Vreselijke foto's van walvissen met plastic tassen in hun maag en schildpadden die met hun kop verstrikt zitten in een net komen dagelijks in onze social timelines voorbij. Coca Cola voert nu een campagne 'gebruik ons niet als je niet bereid bent te recyclen', wat een erg dapper statement is. Ook Corona komt met een mooie oplossing: de Fit Packs. Door meer Corona blikjes op elkaar te klikken, krijg je één nieuw groot blik dat makkelijk te dragen is zodat je geen plastic tasje hoeft te gebruiken