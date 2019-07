Soms kom je video's tegen waarvan je je afvraagt of ze commercieel zijn. Zo ja, dan zijn ze briljant gemaakt. Neem de bijgaande video. Iemand heeft in een park een tv-scherm neergezet en daarop afgespeeld wat op precies dezelfde plek een half jaar eerder zich afspeelde. Een geniale actie van Samsung/LG of een leuk artifarti filmpje? Who knows.....