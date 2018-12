Spoorbeheerder ProRail deelde afgelopen week een video van een bijna aanrijding in Geleen. In de video is een fietser te zien die ternauwernood een trein ontwijkt. Het shockerende filmpje werd meer dan een miljoen keer bekeken en kreeg veel aandacht in de internationale pers. Boodschap van ProRail: Let op bij onbewaakte spoorwegovergangen.