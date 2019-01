In deze viral van de week blikken we terug met een film die Microsoft exact tien jaar geleden uitbracht. Vraag was toen hoe de wereld er tien jaar zou uitzien, dus in 2019. Een blik op de toekomst derhalve uit het verleden. Hoeveel voorspellingen tien jaar later werkelijkheid zijn geworden? Kijk de film, loop rustig een rondje en oordeel zelf!