Vodafone laat racefans over circuit scheuren met hersenactiviteit

Gedurende de afgelopen vier weken konden consumenten zich kwalificeren in regionale kwalificaties. De uitdaging hier was om de snelste tijd neer te zetten in een virtuele simulatie. De beste coureurs namen het vandaag tijdens de landelijke finale van de Formula Brain competitie tegen elkaar met een echte racewagen. Dit gebeurde op het Midland Circuit in Lelystad. Daan Berkhof uit Haarlem zette de snelste tijd neer en mag zich nu Formula Brain-kampioen noemen.



Elektrische prikkels

Op deze dag dragen de coureurs een speciale helm die de hersenactiviteit meet. De elektrische prikkels kunnen zij beinvloeden door zich te focussen of juist een neutrale breinstatus te bereiken. Hoe sterker de focus van de coureur, hoe harder de auto gaat. Daarnaast is de raceauto uitgerust met een camera die via het 4G netwerk van Vodafone realtime beelden stuurt naar de coureur. Daardoor is het alsof die daadwerkelijk achter het stuur zit.

De Formula Brain Competitie sluit aan bij de nieuwe merkclaim ‘The Future is Exciting. Ready?’ die het telecombedrijf vorig jaar presenteerde. In het verlengde hiervan wil Vodafone consumenten laten ervaren hoe enerverend het is om met de laatste technologieën nieuwe ervaringen te beleven of te ontdekken. Eerder gebeurde dit door consumenten virtueel te laten zwemmen met witte haaien. ‘Vodafone omarmt de toekomst. Wij zijn in onze branche voorloper en onderzoeken graag nieuwe technologieën en de rol die ons netwerk speelt in deze ontwikkelingen,’ zegt Louise Meijer, Directeur Brand & Communications bij VodafoneZiggo.



Relevante toepassingen

Overigens gaat het hier om meer dan een gimmick, vindt Meijer. Zij ziet diverse relevante toepassingen voor het op afstand en zonder handen of hulpmiddelen besturen van fysieke objecten. ‘Denk aan mensen met een dwarslaesie voor wie dit veiligheid, communicatie of vrijheid kan betekenen, of aan de entertainmentsector waar het besturen van computerspellen met hersenactiviteit een compleet nieuwe ervaring oplevert.’

