Werkspot video amuseert wel, maar raakt geen emotionele snaar

Opvallend zijn de grote verschillen in waardering van contentmakers en kijkers. De makers zijn duidelijk minder gecharmeerd van de video. Als de klussers te horen krijgen welke verrassing hen staat te wachten, daalt de waardering van de makers snel.

Waar de aandacht van de gewone kijkers tijdens de vaartocht omhoog gaat, raken de makers niet geboeid. Bij de scene in het hotel (bad en DJ Dano) zakt de aandacht snel weg. Makers en kijkers haken hier massaal af, zij het om verschillende redenen.

De kijkers geven aan dat ze het filmpje ‘langdradig’ en ‘flauw’ vinden en dat ze zich irriteren aan de muziek en personen in de video. De makers vinden de taferelen die ze in de video te zien krijgen ‘overdreven’ en ‘nep’. Als de mannen in hun hotelkamer arriveren, is het voor zowel de makers als de kijkers duidelijk; het is genoeg geweest.

Wat betekent dit?

De kijkers zijn positief over actie en sensatie van het rijden in de Ferrari en varen met de boot. Het is spannend, verrassend, leuk en grappig. Goed gekozen dus.

Weliswaar is het in de ogen van de makers allemaal wat erg cliche, maar voor de kijker werkt dat anderhalf a twee minuten dus helemaal prima.

Overall amuseert de video, maar hij raakt of inspireert niet. Dat betekent dat de video emotioneel gezien geen snaar raakt bij de kijkers en makers.

De meerderheid van zowel makers als kijkers vindt de video uiteindelijk niet passen bij het merk.