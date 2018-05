Zanillya Farrell gebruikt als beste muziek in reclame

De andere genomineerden waren Hans Bouwens en Jan Gerbrand Visser, voor Lidl Brown Bag; en producent Onderkoffer (Enzio Latumaelissa) voor de Dance Battle scene in de film Girls Trip van Universal Pictures

Nieuw talent

De Buma Award Best Original Composition in Documentary, Short Film, Telefilm ging naar componist Alex Simu voor Back to the Taj Mahal Hotel.

De Buma Award Best Original Composition in Trailer (for Film, TV, Gaming) was voor componist Beau D. Schaepman voor de trailer van CinemAsia.

De Buma Music in Motion New Talent Award is dit jaar voor componist Hans Nieuwenhuijsen (28 jaar, Conservatorium van Amsterdam) met zijn score voor de korte film Catastrophe. De jury over het werk van Hans Nieuwenhuijsen: ”Catastrophe is een contrastrijk compositiewerk dat de ontwikkeling van de film onderstreept en aanstuurt. Humor is timing en daar staat of valt dit genre mee. Het Amsterdamse draaiorgel is een grappige touch, en de productie is prima in orde.”

De jury bestond dit jaar uit Bob Zimmerman (componist, De Nieuwe Wildernis), Cathelijne Beijn (IFFR), Janice Pierre (regisseur, Hartenstrijd), Jeroen Rietbergen (componist, Gooische Vrouwen), Jon Karthaus (Homies en Bella Donna’s), Joost van’t Hoff (winnaar New Talent Award 2017), Kaja Wolffers (creative director NL Film), Lotte Sterk (MassiveMusic), Martijn Schimmer (componist, The Voice of Holland), Merlijn Snitker (componist, Publieke Werken, Alles is Liefde), Neeltje Mooring (sync agent), Paul Stevelmans (hoofdredacteur Score Magazine), Ralph de Haan (producent bij onder meer HALAL), Sander van Maarschalkerweerd (Sizzer Amsterdam).