Cineville heeft door wat millennials willen: ‘Wij bieden geen filmschuur'

Toch liggen er veel concurrenten voor op de loer. Bioscoopketen Pathé biedt bijvoorbeeld een maandpas voor onbeperkt bioscoopbezoek aan. En door de opkomst van Netflix hoeven mensen niet eens meer de deur uit voor een goede film. Hoe onderscheidt Cineville zich?

‘Als je wat creatiever bent, dan ben je eerder geneigd om onze pas te nemen’, antwoordt Jansen. ‘Zij zien het lidmaatschap als onderdeel van hun identiteit; de pas is voor “echte filmliefhebbers”. Ook kijk je bij ons een film in een knusse omgeving, in plaats van een filmschuur. Er is niks mis met Pathé hoor, maar wij bieden gewoon een andere ervaring. Geen 4D en Dolby Cinema, maar wel gezelligheid en een sfeervolle omgeving.’

Streamingdienst Netflix beschouwt Jansen daarentegen níet als concurrent. Dit komt volgens de marketeer omdat naar de film gaan een sociale activiteit is, en bingewatchen doe je voornamelijk alleen thuis. Hij voegt lachend toe: ‘Maar de zon is onze grootste rivaal. Als het mooi weer is, dan komen er een stuk minder mensen. Wij doen in de zomer dan ook samenwerkingen met festivals en vertonen openluchtfilms.’